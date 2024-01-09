كأس الرابطة.. الطلائع يخطف انتصارًا ثمينًا من زد بهدف نظيف

حقق طلائع الجيش الفوز علي نادي زد بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات بطولة كأس الرابطة المصرية.

وحاول الفريقان هز الشباك في الشوط الأول من المباراة لاكن الدفاع كان حاضر بقوة.

وسيطر زد على مجريات الشوط الثاني ولكن دون جدوي، واستغل طلائع الجيش المرتدات، في الدقيقة 71 سجل يسري وحيد هدف طلائع الجيش بعد أن نجح في استخلاص الكرة من دفاعات زد ليمرر الكرة لعبدالرحمن شيكا ثم يعيدها الأخير له مرة أخرى ويراوغ وحيد حارس المرمى ويضعها داخل الشباك.

وحاول زد الرجوع للمباراة في اكثر من هجمة دون جدوي أمام دفاعات الطلائع القوية.

وبدأ زذ اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: عمرو حسام

خط الدفاع: محمد سمير ، علي جمال ، فهد أبو الفتوح ، مصطفى كاجو

خط الوسط: أحمد عبدالنبي،محمد علي،عبدالله مجدي

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، شادي حسين،مصطفى زيكو