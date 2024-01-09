حزب الجيل: وثيقة التوجهات الاقتصادية خطوة على طريق تحقيق نمو اقتصادي حقيقي

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وثيقة أبرز التوجهاتِ الإستراتيجية للاقتصاد المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة ٢٠٢٤-٢٠٣٠، التي أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء، خطوة على طريق تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.

وأوضح "هجرس" فى تصريحات له، أن تنفيذ الوثيقة على أرض الواقع من شأنها الدفع بعجلة الإنتاج والاقتصاد المصري عامة خطوات للأمام، بما يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي بكافة القطاعات والمستويات.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي إلى أن الوثيقة وضعت بإسهام خبراء ومتخصصين من مختلف التوجهات والقطاعات والمجالات، مما يؤكد أنها جاء متنوعة شاملة لكل القطاعات الداخلة فى الاقتصاد المصري.

وأكد أن عرض الوثيقة على الحوار الوطني سيمنحها مزيدا من المناقشات والإثراء، خاصة أن الحوار يشارك به متحدثون خبراء ومتخصصون من مختلف المجالات والشرائح المجتمعية المختلفة، منوهًا أنها تتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة تقوم على رفع قدرات الإنتاج المحلي.