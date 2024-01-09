إنفوجرافيك.. أنشطة مديريات الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٢٧ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢ وحتى ٨ يناير الجاري.

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، عدد 2 قافلة بيطرية مجانية، بمركزي العياط و اطفيح، حيث تم عمل رش وتجريع وعلاج عدد 1650 راس ماشية، وتم عقد ندوة إرشادية للأمراض المشتركة وأهمية التحصين، كما شنت المديرية حملاتها الرقابية على الأسواق حيث تم ضبط 4030 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم تحصين 146 الف و 490 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ندوة ارشادية حول محصول القمح، في إطار مشروع ترشيد استهلاك المياة بمركز بنها.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الزراعات، بنواحى مركز الشهداء، وتفقد الوحدات والجمعيات الزراعية، كذلك تم ازالة عدد (21) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، وتنفيذ يوم حقل لمحصول القمح ضمن مشروع ترشيد استهلاك المياه بمركز منوف، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعا مع أعضاء الوفد اليابانى التابع للجايكا المسئول عن مشروع تحسين الزراعة الموجهه للسوق لصغار المزارعين، كذلك واصلت لجان المتابعة، اعمال تفقد الزراعات وحصر مساحات القمح على الطبيعة.

بينما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية، بالتعاون مع معهد التناسليات الحيوانية، حيث تم الكشف والعلاج التناسلي لماشية المربين بقرى مركز ههيا، كما تم عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، كما شنت المديرية 13 حملة تم المرور فيها على عدد 49 سوق لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم، كما تم تحصين 625 ألف و512 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم 13062 راس ماشية بالأسواق والقرى، كذلك نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، ندوة إرشادية لمحصول القمح، كما تم ازالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، فضلا عن تفقد الزراعات، وتنفيذ أعمال المكافحة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، واللجنة المشتركة من الإدارة المركزية للتعاون و الإصلاح الزراعي المرور على كافة القطاعات الزراعية ببورسعيد، فضلا عن متابعة الزراعات القائمة، وعقد ندوة إرشادية لمحصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، ويوم حقل بالحقول الإرشادية، كما تم عقد اجتماعا لتطوير الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمديريتي الزراعة و الطب البيطري لتوفير المنتجات بأسعار أقل من الأسواق، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات القمح، والتواصل مع المزارعين لتقديم الدعم الفني لهم، كما تم المرور على عدد من الجمعيات الزراعية بنواحي المحافظة، لمتابعة حركة صرف الأسمدة، ومراجعة أعمالها.

تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، المركز الارشادى بالطور لمتابعة مدى تطور العمل به والوقوف على أهم المستجدات بالمركز، كما تم توفير مستلزمات الانتاج الزراعى كالاسمدة والمخصبات والمبيدات للمزارعين، كما تم إطلاق قافلة زراعية ارشادية لمتابعة زراعات القمح بمزارع مدينة رأس سدر، فضلاً عن استمرار العمل بالمدارس الحقلية بمدينتى الطور و نويبع، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو، كما عقدت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم، ندوة إرشادية بالوحدة البيطرية قرية تلات مركز الفيوم للتوعية بأهمية التحصين بالحملات القومية للتحصين والتوعية بمرض الجلد العقدي وجدري الاغنام وأهمية التأمين على الماشية.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور الميداني على الحقول للاطمئنان على الزراعات الشتوية وتقديم كافة الإرشادات والتوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة، حيث تم المرور على زراعات القمح و بنجر السكر والفول البلدي، كما عقدت مديرية الطب البيطري بالمنيا، اجتماعا مع الاطباء البيطريين بمركز ملوي لمناقشة جهود الإدارة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في العام الجديد لرفع كفاءة ومعدلات الاداء الوظيفي لإستكمال المنظومة الخدمية للطب البيطري.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

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