المعايعة: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة خط أحمر للأردن ومصر

قال عبد الرحيم المعايعة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، إنه لا يمكن قبول جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين، مؤكدا أنه على الاحتلال الإسرائيلي وقف الحرب بقطاع غزة.

وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني في تصريحات خاصة مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن الملك عبد الله يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتا إلى أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة خط أحمر للأردن ومصر.

كما تابع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه لمواجهة الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن يسعى خلال زيارته للمنطقة إلى عدم توسيع رقعة الصراع.