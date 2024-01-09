حبس 3 متهمين بالاتجار في المخدرات بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم بحبس ٣ عاطلين، في اتهامهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الاجرامي، وعرض المضبوطات علي الطب الشرعي، كما وجهت لهم تهم الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهم، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3,250 كيلو جرام ، كمية من مخدر الحشيش، عدد من أقراص الترامادول المخدر ، 2 سلاح أبيض"مطواة" .

وفي نفس السياق نجحت أجهزة الأمن في ضبط سائق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما) .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.