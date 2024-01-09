وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد تطعيم العاملين ضد الالتهاب الكبدي A

تفقد الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء العملية التطعيمية ضد الالتهاب الكبدي A والتى تستهدف تطعيم متداولى الأغذية والعاملين بالفنادق والمنشآت الصحية بالمحافظة، حيث تابع سير العملية التطعيمية والتأكد من تطعيم كافة العاملين، وتسجيل كافة البيانات لمن قام بتلقي التطعيم.

وأشاد وكيل الوزارة بالدور المبذول من الفرق الطبية المشاركة، متمنيًا لهم دوام التوفيق، ورافقه الدكتور عصام عبد المطلب مدير الإدارة الصحية بشرم الشيخ.

كانت فعاليات حملة تطعيم العاملين بالفنادق والمنشآت السياحية ضد الإلتهاب الكبدي A قد تواصلت فعالياتها اليوم في المدن السياحية بمحافظة جنوب سيناء، حيث من المقرر تطعيم ما يزيد عن 12 ألف من العاملين كمرحلة أولى لتحصينهم، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتحت إشراف الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل الوزارة، والدكتور هيثم الشنهاب وكيل المديرية للطب الوقائي.

ورصدت “البوابة نيوز” فعاليات الحملة في مدينة السلام شرم الشيخ، التي تتولاها الإدارة الصحية بقيادة دكتور عصام أحمد عبد المطلب مدير الإدارة الصحية، وقد بدأت العملية التطعيمية ببعض فنادق مدينة شرم الشيخ وقد جرى تخصيص فرق طبية مدربة لتطعيم العاملين.

يشار إلى أن الالتهاب الكبدي A من الأمراض الفيروسية المعدية والتي تنتقل عبر براز الشخص المصاب حيث يُنصح بالوقاية منه عبر أخذ مطعوم الكبد الوبائي الخامل.

وتشمل فوائد تلقي مطعوم الكبد الوبائي الخامل A على ما يلي:

- الوقاية من الإصابة بالتهاب الكبد أ قبل التعرض للفيروس.

- منع الإصابة بعد التعرض للفيروس بالتهاب الكبد الوبائي أ عند انتقال الفيروس، أو ملامسة البراز الملوّث بالفيروس، أو ملامسة مصدر غذائي ملوّث.

- إعطاؤه لمواليد النساء اللواتي أُصبن بالتهاب الكبد A في وقت قريب من الولادة.

inbound4471692639451166193

inbound7131682103992202958