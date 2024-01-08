تفاصيل وفاة الطفلة ندى وإصابة شقيقها بسبب السير العكسي في زهراء المعادي

تواصل نيابة المعادى الجزئية، التحقيقات التي تجريها في واقعة دهس طفله علي يد سائق اتوبيس مدرسي تابع لإحدى المدارس الأجنبية، بمنطقة زهراء المعادى.

وجاء في تفاصيل التحقيقات واقوال الشهود، أن الواقعة حدثت أمام إحدى المدارس الخاصة بالمنطقة، حيث ركوب الطفلة ندى بصحبة شقيقها علي دراجة نارية خاصة بهم، في الساعات الأولى من صباح يوم دراسي جديد، بالتزامن مع عبور إحدى المركبات" اتوبيس مدرسي" الطريق بشكل عكسي، أثناء ذهابه الي إحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الاول، ليصطدم بالطفلين دون انتباه منه، ودهسهم.

واضافت التحقيقات أن الطفلين أصيبوا إصابات بالغة أدت إلي وفاة الاولى، ودخول شقيقها الي المستشفي في حالة حرجة.

واستمعت النيابة الي اقوال أسرة الطفلة، حيث اتهم والد الكفلة، السائق بقتل نجلته وإصابة شقيقها، أثناء السير العكسي ومخالفة القواعد المرورية، بسرعة قصوى للفرار نت المخالفة المرورية، كما اتهمه بالرعونه والقيادة المتهوره التى تسببت في مصرع نجلته.

ولم تتمكن النيابة من سماع أقوال شقيق الكفلة، بسبب حالته الصحية وتدهور حالته النفسيه جراء الحادث.

وقال المتهم في اعترافاته، أنه كان يقود الاتوبيس أمام إحدى المدارس، وأثناء اخد الدوران، أبصر طفلين علي دراجة يسيران في الكريق، وبعد ذلك ذلك سمع وشعر بارتطام وصوت احتكاك بالباص الخاص به، وبالنظر الي مرآة السيارة، أبصر دراجة نارية ملقاه علي الارض وبجوارها الاطفال، فأكمل اللفة ثم توقف وترحل ليبصر الحادثة ثم قام المارة بمعاتفة الإسعاف.

وقال السائق ويدعي "رجب" بالمعاش،في العقد السادس من العمر، ويعمل سائق لدى إحدى السفارات الآسيوية بالقاهرة، أنه كان يقود بسرعة عادية، ولم يصاب أحد من المتواجدين معه بأية إصابات، كما استمعت النيابة الي أقوال مدير المدرسة والمُدرسة كشهود عيان للواقعة، وأكدوا ما جاء بأقوال المتهم.

ووجهت له النيابة تهمة القتل الخطأ، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، لتتبع خط سير المتهم، والتحرى حول الواقعه، واستعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة الطفلة، والتقرير الطبي الخاص بحالة شقيقها والاصابات التي لحقت به، تمهيدًا للإحالة .

وتخفظت النيابة قبل وقت سابق علي الباص، وأمرت بعرضه علي لجنة فنيه من المختصين لفحصه، وإعداد تقرير وافي.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة المعادى، اخطارًا من إحدى المستشفيات، يفيد بوصول طفلة نتوفاه، واخر مصاب في حالة حرجة نتيجة حادث سير، وبالانتقال والفحص، تبين صحة الواقعة، وأمكن ضبط السائق، وحرر محضر بالواقعة.