القبض على أمين شرطة مفصول و6 آخرين اختطفوا تاجرا بالدقهلية لطلب فدية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام القبض على أمين شرطة مفصول وشقيقة و5 آخرين وذلك بعد قيامهم باختطاف تاجر أجهزة كهربائية ومقيم بمنطقة ميدان الطميهي بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وطلب فدية قدرها 350 ألف جنيه من أسرته.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم أول المنصورة، من "عادل.ش.ح"، 67 عاما، بالمعاش، ومقيم بندر نبروه، بحضور "سامي.ي.ع"، سائق أجره يبلغه بأنه حال قيامه بتوصيل شقيقه "أحمد"،50عاما، تاجر أجهزة كهربائية، ومقيم شارع الطميهي الى قرية منية سمنود دائرة مركز أجا ، قام بعض الأشخاص بإيقافهما واصطحاب شقية عنوة.

وقال المبلغ في محضر الشرطة، أنه ورد اتصال هاتفي لنجل شقيقه المختطف من شخص مجهول عن طريق هاتف والده، طلب منه مبلغ 350 ألف جنيه على سبيل الفدية لإطلاق سراحه.

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة ضم العقيد حمدي الطنبولي، مفتش مباحث القسم، المقدم عبد الحميد الشوري، رئيس مباحث قسم شرطة أول المنصورة بإشرافالعميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام

وتوصلت جهود فريق البحث الى ان وراء ارتكاب الواقعة" أمين شرطة مفصول يدعى"محمد.ف.م"،40عاما، وشقيقه"مهند"، 39 عاما، صاحب محل بقالة، و"نبيل.ا.إ"،36 عاما، سائق، و"حلمي.ف.ح"، 21 عاما،طالب بكلية القوق، و"محمد.إ.م.ا"،24 عاما، عامل ويقيمون قرية ميت عوام دائرة مركز المنصورة، و"خالد.ح.ا"،31 عاما، مدرب بصالة جيم، ومقيم شارع الدراسات بمدينة المنصورة، و"حمادة.ر.ا،33عاما، ومقيم بقرية منشأة السلام مركز محلة دمنة.

وتبين ان المتهمين قاموا باختطاف تاجر الأجهزة الكهربائية باستخدام السيارة رقم "د ط ر 2945 ملاكي"، قيادة المتهم الثالث واحتجازه بمنزل المتهمين الأول والثاني لوجود خلافات مالية بينهم.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين الأول والثالث حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة اثناء سيرهم بمنطقة توريل دائرة قسم ثان المنصورة، وبحوزتهما 2 هاتف محمول وبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجني عليه وضبط باقي المتهمين.

وبالانتقال لمنزل المتهم الأول والثاني جرى تحرير التاجر المختطف ، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.