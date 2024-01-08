أشرف صبحي يكرم وكيلة وزارة شباب الدقهلية في احتفالية ذوي الهمم الناجحين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية فى بيان لها مساء اليوم الإثنين، عن قيام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم بتكريم الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية على هامش الإحتفال بتكريم ذوي الهمم والقدرات الخاصة الناجحين بمشروع " المصريون يتعلمون"، والذي يهدف الى مساهمة الشباب بالمشاركة فى القضاء على محو الأمية، بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

وأضاف البيان أن ذلك جاء بحضور نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والمهندس رائد هيكل رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار حيث جاء التكريم لما قامت به الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، بالإهتمام بذوى الهمم والقدرات الخاصة، ودمجهم في جميع البرامج والأنشطة والفعاليات ومبادرات وزارة الشباب والرياضة والمنفذه على مستوى الإدارات الفرعية ومراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

ومن جانبه أكد الدكتور اشرف صبحي، خلال الإحتفالية أننا قد قمنا بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بنشر نموذج فصول محو الأمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ونشرها فى مختلف محافظات الجمهورية وفتح جميع مراكز الشباب لخدمة المشروع، لتلقي الخدمات المتنوعة والتى جعل تلك المراكز " مراكز خدمة مجتمعية ".

ومن ناحيتها توجهت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على هذا التكريم والثقة الغالية منه، وأيضًا لـ نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

IMG-20240108-WA0131

IMG-20240108-WA0130

IMG-20240108-WA0133