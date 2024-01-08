السعودية تخصص خطا ساخنا لتلقي شكاوى الحجاج والمعتمرين

أعلن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، عن تخصيص رقم هاتف "1966" لتلقي كافة بلاغات وشكاوى واستغاثات الحجاج والمعتمرين في أي وقت خلال زيارتهم للمملكة، وهو خطا ساخنا يتبع غرفة عمليات الوزارة ويهدف للاستجابة الفورية لكافة الشكاوى والتعامل معها فورا، أيا كانت جنسية المتصل.

وقال الربيعة، خلال كلمته بمعرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة بجدة، لعام 2024 في نسخته الثالثة، اليوم، إن المملكة استقبلت نحو 13.55 مليون معتمر من الخارج خلال عام 2023 وهو رقما قياسيا تاريخيا في المملكة، موضحا: "أكبر عدد للمعتمرين من خارج المملكة كان في عام 2019 يقدر بـ 8 ملايين و550 ألف، ولكن في هذا العام ارتفع العدد إلى 13 مليونا و550 ألف معتمر بفضل التسهيلات المقدمة، وهو أكبر ارتفاع في تاريخ المعتمرين من خارج المملكة حيث يقدر عدد الزيادة بـ 5 ملايين معتمر بنسبة زيادة 58%".

ونوه الوزير: "إن رحلة التطوير المستمرة للبنية التحتية في المشاعر المقدسة لا تتوقف.. فاليوم لدينا مشاريع تطويرية تتجاوز الـ 5 مليارات ريال، بعضها انتهى العمل به والبعض الأخر جاري العمل به، ‏ولمعالجة تحديات الطقس أضيفت 150 ألف وحدة تكييف جديدة في المشاعر المقدسة، كما أننا نشهد قفزة نوعية في عدد الوجهات القادمة إلى مدينتي جدة والمدينة من 164 وجهة مباشرة إلى 216 وجهة مباشرة بنسبة زيادة 32% عن العام السابق".

وأكد الربيعة، إن تأشيرات الوصول للمملكة باتت سهلة وسريعة، موضحا: "أي مسافر يمر عبر المملكة بتأشيرة ترانزيت يمكنه البقاء بها 4 ايام، وأداء العمرة وزيارة المدينة المنورة، ثم استكمال رحلته، أيا كان مطار الوصول بالمملكة".