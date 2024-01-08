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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة عين شمس: "كورال هارموني عربي" علامه الجامعة بمستواه الرائع

كورال هارمونى عربي
كورال هارمونى عربي مع رئيس جامعة عين شمس
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أثنى محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس  بالأداء الاحترافي المتميز الذي قدمه كورال هارموني عربي  فى جميع المحافل المشاركة بها.

وأكد على اهتمام الجامعة بتوفير الدعم الكامل للحفاظ على تطور الفريق، حيث وجه بتوفير كافة اوجه سبل الدعم للفريق وفتح مسرح رعاية الشباب بالجامعة  لتدريب الفريق  بشكل مكثف. 

يأتي ذلك خلال استقبال ضياء لفريق "كورال هارموني عربي" بقيادة المايسترو محمود وحيد حيث ابدى فرحته  بالفريق و المستوى الكبير  والأداء الفني للكورال مما جعله علامة مميزة  لجامعة عين شمس ويستعان بها في العديد من المناسبات المختلفة. 

 

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