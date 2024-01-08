"حقوق إنسان التعليم العالي" تنظم ورشة عمل بجامعة قناة السويس

رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالمسئول الإعلامي لوحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإعلامي أحمد محسن، والذي زار جامعة قناة السويس، في إطار عقد ورشة عمل للتنسيق لإعداد وتنفيذ برامج وحدة حقوق الإنسان بالجامعة.

تقام ورشة العمل تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء دكتور عمرو علاَّم الوكيل الدائم لرئيس وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، والمهندس أحمد نصر المدير التنفيذي لوحدة حقوق الإنسان بالوزارة.

وحضر الاستقبال- الدكتورة هبة الله محمد الدناصوري المدير التنفيذي لوحدة حقوق الإنسان بالجامعة.

وخلال اللقاء - أكد الدكتور ناصر مندور حرص الجامعة على أهمية ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومفاهيم الديمقراطية في وجدان طلاب الجامعة، بهدف إعدادهم للقيادة في المستقبل، و ترسيخ معنى ومفهوم حقوق الإنسان، وتوعية أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأبنائنا طلبة الجامعة بحقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة والمجتمع ككل، من خلال إقامة العديد من الفعاليات والدورات والندوات والأنشطة.

ومن جانبه - أشار الإعلامي أحمد محسن المسئول الإعلامي لوحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الوزارة حرصت على إنشاء وحدة مستقلة، تسمى "وحدة حقوق الإنسان" وهي المظلة الكبرى التي تختص بالحقوق والواجبات، والمنوطة بتسجيل الإنجازات الخاصة بالجامعات، وتوثيقها على مدار العام الجامعي، لافتًا إلى أن الوحدة ستعمل على اختيار أفضل جامعة تطبق المعايير المثلى لحقوق الإنسان.

كما أن وحدة حقوق الإنسان تستهدف رصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوى وتعزيز وتنمية القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وتوسيع قاعدة الوعي داخل المجتمع الأكاديمي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تدريسها بجميع الجامعات.

يُذكر أن تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالجامعة يضم كل من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيساً للوحدة، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نائبًا لرئيس الوحدة، والدكتورة هبة الله الدناصوري الأستاذ المساعد بكلية الزراعة مدير تنفيذي للوحدة.

وعضوية كل من الدكتور عمرو محمد نجيب المدرس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وبثينة السيد عوض مدير إدارة الوافدين بالإدارة العامة للدراسات العليا، محمد سعد عبد العظيم الشئون القانونية، دعاء سليمان شحات أخصائي رعاية الطلاب، الأستاذ طارق حماد إخصائي شئون تعليم برعاية الشباب.