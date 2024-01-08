كأس رابطة الأندية.. حسام حسن وفيصل يقودان هجوم سموحة أمام بلدية المحلة

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به لقاء بلدية المحلة، والمقرر إقامته على ملعب استاد بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة وجاء تشكيل سموحة كالآتي : الهانى سليمان و طارق علاء ، محمد المغربي ، ميدو مصطفى ، عبد الرحمن عامر، إسلام جابر، دوكو دودو ، عمرو قلاوة ، محمد عصام ، حسين فيصل ، حسام حسن .

والجدير بالذكر أن قرعة منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة أسفرت عن وقوع سموحة ضمن فرق المجموعة الثانية والتي وتضم أندية فيوتشر والاتحاد السكندري وبلدية المحلة وسموحة.