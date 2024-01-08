اتحاد الناشرين المصريين يكرم اسم الراحلة منال المزين

فى لفتة إنسانية جميلة من مجلس إدارة إتحاد الناشرين المصريين قام رئيس الاتحاد سعيد عبده وبحضور عدد من مجلس الإدارة بتكريم إسم الناشرة الراحلة الشابة منال المزين مديرة دار ليان للنشر والتوزيع فى ذكراها السنوية الأولى فى خطوة لاقت الكثير من إستحسان اعضاء الاتحاد والعاملين فى الوسط الثقافى ، نظرا لعمل الراحلة فى المجال الخيرى ولنشاطها الكبير طوال عشر سنوات فى مجال الكتب ومبادرات الكتب المجانية وغيرها من المبادرات التى كانت تدشنها الدار

وأعرب فتحى المزين المدير التنفيذى للدار عن سعادته البالغة لهذا التكريم وصرح لنا قائلا : سعيد بهذا التكريم لمنال رحمة الله عليها وسعيد للنشاط الممتاز لمجلس إدارة الاتحاد لخدمة كل الناشرين على كل المستويات وممتن لتلك الخطوة الكريمة.