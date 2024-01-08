صحة الدقهلية تعلن أنشطة العلاج الحر خلال العام الماضى.. تعرف عليها

أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على جهود إدراة العلاج الحر خلال العام الماضى 2023 لاسيما فيما يتعلق بالجولات والزيارات التفقدية والمتابعات والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية ومن ثم تقديم خدمة طبية متميزة.

وكشف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن عدد الجولات التفقدية على المنشآت الطبية خلال عام 2023 بلغت 5553 زيارة، حيث تم المرور على 1446 معمل تحاليل خاص، و634 عيادة تخصصية ومستشفى، علاوة على 1951 عيادة خاصة.

وتابع فؤاد أنه تم ترخيص نحو 741 منشأة من بينها 307 عيادة خاصة و 11 مركزاً للعلاج الطبيعى إلى جانب 44 مركزاً طبياً ونحو 145 عيادة أسنان، موضحا أنه تم استصدار قرارات غلق لعدد 484 منشأة علاوة على فتح 273 أخرى بالإضافة إلى فحص 163 شكوى.

وأشار إلى أن سلسلة أنشطة الإدارة خلال العام الماضي اشتملت المرور علي 5553 منشأة منهم 1951 عيادة خاصة و 1185 عيادات غير مرخصة و1446 مركز ومعمل و634 مستشفي وعيادات تخصصية و163 فحص شكوى و84 محل نظارات و90 محاضر إثبات حالة وإجمالي المنشآت التي تم ترخيصها 741 منشأة منهم 307 عيادات خاصة و145 عيادة أسنان و44 مركز طبي و52 عيادات تخصصية ومستشفي و11 علاج طبيعي و4 محلات نظارات و177 معمل تحاليل طبية بمرافقة إدارة المعامل المركزية و استصدار قرار غلق لعدد 484 منشأة وإعادة فتح 273 منشأة.

IMG-20240108-WA0061

IMG-20240108-WA0066

IMG-20240108-WA0065

IMG-20240108-WA0071

IMG-20240108-WA0058

IMG-20240108-WA0057

IMG-20240108-WA0063

IMG-20240108-WA0079

IMG-20240108-WA0081

IMG-20240108-WA0077

IMG-20240108-WA0056

IMG-20240108-WA0067

IMG-20240108-WA0078

IMG-20240108-WA0073

IMG-20240108-WA0082

IMG-20240108-WA0062

IMG-20240108-WA0070

IMG-20240108-WA0068

IMG-20240108-WA0072

IMG-20240108-WA0060

IMG-20240108-WA0059

IMG-20240108-WA0064

IMG-20240108-WA0080

IMG-20240108-WA0075

IMG-20231016-WA0012

IMG-20240108-WA0055

IMG-20240108-WA0069

IMG-20240108-WA0076

IMG-20240108-WA0074