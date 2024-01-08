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الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية تعلن أنشطة العلاج الحر خلال العام الماضى.. تعرف عليها

جانب أنشطة العلاج
جانب أنشطة العلاج الحر بصحة الدقهلية
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أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على جهود إدراة العلاج الحر خلال العام الماضى 2023 لاسيما فيما يتعلق بالجولات والزيارات التفقدية والمتابعات والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية ومن ثم تقديم خدمة طبية متميزة. 
وكشف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن عدد الجولات التفقدية على المنشآت الطبية خلال عام 2023 بلغت 5553 زيارة، حيث تم المرور على 1446 معمل تحاليل خاص، و634 عيادة تخصصية ومستشفى، علاوة على 1951 عيادة خاصة.

وتابع فؤاد أنه تم ترخيص نحو 741 منشأة من بينها 307 عيادة خاصة و 11 مركزاً للعلاج الطبيعى إلى جانب 44 مركزاً طبياً ونحو 145 عيادة أسنان، موضحا أنه تم استصدار قرارات غلق لعدد 484 منشأة علاوة على فتح 273 أخرى بالإضافة إلى فحص 163 شكوى.

وأشار إلى أن سلسلة أنشطة الإدارة خلال العام الماضي اشتملت المرور علي 5553 منشأة منهم 1951 عيادة خاصة و 1185 عيادات غير مرخصة و1446 مركز ومعمل و634 مستشفي وعيادات تخصصية و163 فحص شكوى و84 محل نظارات و90 محاضر إثبات حالة وإجمالي المنشآت التي تم ترخيصها 741 منشأة منهم 307 عيادات خاصة و145 عيادة أسنان و44 مركز طبي و52 عيادات تخصصية ومستشفي و11 علاج طبيعي و4 محلات نظارات و177 معمل تحاليل طبية بمرافقة إدارة المعامل المركزية و استصدار قرار غلق لعدد 484 منشأة وإعادة فتح 273 منشأة.

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