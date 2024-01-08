كولر يصل القاهرة غدا استعدادا لقيادة تدريبات الأهلي

يصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة رفقة جهازه المعاون غداً استعداداً لقيادة تدريبات الفريق .

ويعود الأهلي لمرانه يوم 11 يناير الجاري بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب العودة من الإمارات بعد التتويج بلقب السوبر المصري.

تواصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مسئولي القلعة الحمراء من أجل الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة بصفقة وسام أبو علي.

وأنهى الأهلي اتفاقه على ضم لاعب سيريس السويدي مقابل ٢ مليون دولار و٧٥٠ ألف يورو اخري عبارة عن امتيازات لمدة 5 مواسم ونصف تبدأ من يناير الحالي.

كما قال مصدر داخل الأهلي إن وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي الصفقة المنتظرة للنادي الأهلي سوف يخضع لفحوصات طبية دقيقة للغاية فور وصوله إلي القاهرة قبل إعلان ضمه لمدة ٤ مواسم ونصف الموسم واللاعب خضع لفحص طبي شامل في السويد وسيكون هناك فحص آخر دقيق في القاهرة.

قال مصدر داخل الأهلي إن عبد الرحمن رشدان لاعب الفريق سيكون ضمن الصفقة التبادلية مع فيوتشر لحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد.

أضاف إن رشدان سوف ينضم إلى أحمد خالد كباكا ومحمد عبد الله مقابل انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي.