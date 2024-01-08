الإعلان عن الأسعار التعاقدية لـ8 محاصيل استراتيجية.. خبراء: تنقذ ما تم إهماله من زراعات ودعم مثالي للفلاحين

تعتبر الزراعة التعاقدية من أهم ما تتجه إليه جميع دول العالم فى الوقت الحالي خاصة وأن الزراعة التعاقدية تعد هي الداعم الأساسي لزيادة الانتاج في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها حيث يؤكد الخبراء أن الزراعة التعاقدية ستشجع الفلاحين علي زراعة بعض المحاصيل التي تم اهمالها.



السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

حيث قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان وزارة الزراعة تسعى خلال الفترة المقبلة التوسع فى العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للمزارعين، خاصة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية والاعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل الزراعة بوقت مناسب لـ 8 محاصيل استراتيجية وهما " القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن" وبأسعار متوافقة أيضًا مع أسعار السوق مع وضع أسعار ضمان ويجرى حاليًا التوسع في باقي المحاصيل.

أضاف القصير أن الفترة الماضية شهدت تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل الزراعية مثل محصول فول الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن، موضحًا أنه تم وضع أسعار الضمان لفول الصويا وعباد الشمس والذرة الصفراء والذرة البيضاء والقطن والقمح.

وأضاف القصير، أن وزارة الزراعة تمت بالفعل في البدء فى تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع فى زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي.



الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي

وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أننا طالبنا بتطبيق الزراعة التعاقدية منذ عدة سنوات موضحًا أن الزراعة التعاقدية الحل الأمثل للخروج من الأزمة التي نمر بها في بعض المحاصيل الزراعية التي تم اهمالها من قبل الفلاحين بسبب ارتفاع اسعار بعض المحاصيل.

وأضاف صيام في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، مصر تمتلك امكانيات لا حصر لها في مجال الزراعة تؤهلنا أن نكون من أقوي الدول الزراعية في المنطقة بأكملها لو تم استغلالها بشكل صحيح خاصة في زيادة الصادرات الزراعية وتوفير العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثون جنيها.



وفي سياق متصل قال الدكتور طارق محمود استاذ بمركز البحوث الزراعية ، أن اهم خطوة للاهتمام بالمحاصيل الزراعية وزيادتها الاعتماد علي اصناف تقاوي جديدة تستهلك كميات مياه اقل وتتناسب مع التغييرات المناخية الحالية خاصة وأن البحوث الزراعية لديها أمكانيات كبيرة في هذا المجال يجب استغلالها بالشكل المطلوب.

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يسير بخطي ثابتة نحو تأمين غذائها وسط أزمة عالمية بسبب موجات التضخم العالية الي جانب ارتفاع السلع الغذائية التي ادت بالسلب علي الاقتصاد المصري.