بالفيديو.. خبير عسكري: إسرائيل لم تعلن عن أعداد القتلى والجرحى الحقيقيين

قال العميد أمين حطيط، خبير عسكري واستراتيجي، من بيروت، إن الخسائر التي يعلنها العدو الإسرائيلي يتجه دائما إلى خفضها، لأنه يخشى على انتشارها، ويخشى من الحقيقة ومعنويات الجنود وردة فعل الداخل الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه من المعتاد في السلوك الإسرائيلي دائما أن يقسم العدو خسائره في القتلى على 5 إلى 7، وفي الجرحى يقسمهم على 5 أو 8 أحيانا.

وتابع “إذا أصيب لديه 5 جنود يعلن أنه أصيب جندي واحد، وإذا قتل لديه 7 جنود يعلن أنه قتل جندي واحد، والسبب في ذلك يرجع إلى حفظ معنويات الجنود حتى لا يخافوا من الميدان”.

وأشار إلى أن الوقائع تكذب إخفاءه للحقيقة خاصة عندما تنشر فيديوهات المواجهة وتتكرر الصور الجوية بشكل يفضح هذا الأمر.