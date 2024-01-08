بالفيديو.. البعثة الأممية: لدى محكمة العدل الدولية وثائق ومستندات تؤكد جرائم الاحتلال

قال السفير الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن محكمة العدل الدولية مختصة بمحاكمة انتهاكات الدول، أما المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأشخاص عند ارتكابهم الجرم، ولذلك رأت جنوب أفريقيا الذهاب لمحكمة العدل الدولية لأن الكيان الإسرائيلي وقع على مثل هذه المواثيق في محكمة العدل الدولية والدعوة المقامة اليوم من جنوب أفريقيا تدور حول الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وأضاف "أبوسعيد" في حواره عبر تطبيق "زووم" لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولم توقع على اتفاقيتها، موضحًا أنه سيتم إدراج قضية قتل الصحفيين في قطاع غزة ضمن مسار محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف أنه لا يمكن التأثير على مسار المحاكم الدولية، وستتم محاكمته على جرائمه، موضحًا أن لدى محكمة العدل الدولية وثائق ومستندات تؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم في قطاع غزة.

وأردف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أنه سيتم إدراج قضية قتل الصحفيين في غزة ضمن مسار محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت مساء أمس الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 22.835 ألف شهيد، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58.316 ألف جريح، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.