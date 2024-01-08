كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل مقتل تباع على يد سائق بحلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من أحد المستشفيات بستقباله جثة (تباع - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابة عبارة عن جرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال أهلية المتوفى ، قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.