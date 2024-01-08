الكهرباء: مصر تعتبر الأكثر نموا بمنطقة الشرق الأوسط فى معدلات إنتاج الطاقة النظيفة

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن وزارة الكهرباء تعمل على تنفيذ استراتيجية الدولة نحو زيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتحويل مصر لمركز إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة استغلالا للمزايا النسبية لها من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة وموقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى أوروبا وكافة قارات العالم وأن الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط كبار منتجي ومستهلكي الطاقةِ في العالم حيث تمرّ عبرَ هذا الموقع أهمّ طرق التجارةِ البحريةِ الدولية.

وأكدت الوزارة أنه بدأ العمل فى تنفيذ مشروع غرب سوهاج الذى يهدف لإقامة مزرعة رياح بطاقة 10 آلاف ميجاوات باستثمارات 10 مليار دولار المشروع يقام على مساحه 3 آلاف كيلومتر مربع ويوفر 10 آلاف فرصة عمل أثناء التنفيذ و3000 فرصة عمل أثناء التشغيل وقد تم الإغلاق المالي له، والدراسات الجديدة تهدف لتأكيد القياسات التى تمت على المنطقه وأكدت أن سرعات الرياح الموجودة بها اقتصادية ومناسبة، والمشروع تنفذه شركات مصرية وإماراتية من خلال شركة انفينيتي وتستغرق حوالي 7 سنوات ويوفر للدولة ما قيمته خمس مليارات دولار سنويا مقابل الوقود الذى سيتم توفيره و المطلوب لإنتاج هذه القدرات من المحطات التقليدية الحرارية وهو ما يؤكد الجدوى الاقتصادية للمشروع.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بدء مرحلة العمل الفورى لتنفيذ الاتفاقيات التى وقعتها مصر والانتقال من مرحلة المفاوضات إلى التفعيل والتنفيذ الفورى وان هناك تنسيق واجتماعات مشتركة تعقد مع الشركات والجهات الموقعة على الاتفاقيات للتنسيق والاتفاق على كافة تفاصيل العمل خلال المراحل القادمة وتوفير المعلومات التى تحتاجها وتقديم التيسيرات المختلفة و أن عدد الاتفاقيات والمشروعات التى وقعتها مصر لإنشاء مزارع للرياح وانتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء غير مسبوق عالميا وأن ذلك يحمل العديد من الرسائل ويؤكد قدرة الاقتصاد المصرى وأن مناخ الاستثمار فى مصر الأفضل وأن قطاع الطاقات المتجددة يتميز بخصوصيات غير متوافرة فى أى منطقة أخرى.

وفي ذات السياق أوضح الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديده والمتجددة ، أن ارتفاع معدلات انتاج مصر من الطاقات النظيفة بنسبة 24 % هذا العام وأن مصر حققت معدلات قياسية غير مسبوقة فى كفاءة تشغيل مزارع الرياح فاقت المعدلات العالمية البالغة 4 % للأعطال فى الوقت الذى وصلت فية كفاءة ومعدلات تشغيل التوربينات المصرية الى 98 % بسواعد وكفاءات الشباب والخبرة الوطنية وأن الدولة تقدم العديد من المزايا لتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر من خلال تخصيص أراضي لإقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وتوفير المعلومات للمستثمرين من خلال أطلس الرياح والشمس وتقديم دراسات التأثير البيئي وتوقيع اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية لبعض مهمات الطاقة ولإصدار ضمانات السيادية وأن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة المنتجة من الرياح تبلغ 1625 ميجا وات منها مشروعات للهيئه باجمالي قدرات 100 1125 ميجا وات من منطقه الزعفرانة التي تضم 545 ميجا وات بالإضافة إلى مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر إجمالي قدرات 500 ميجا وات في مناطق راس غارب 250 ميجا وات وأنه بنهاية عام 2025 ستصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 10000 ميجا وات باستثمارات تبلغ 4 مليار 400 مليون دولار جاري تنفيذها.

وأضاف أن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن مصر تعتبر الأكثر نموا فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى معدلات إنتاج الطاقة النظيفة بعد أن حققت معدلات إنتاج تبلغ 20 % وأن تنفيذ مشروع بنبان ومزارع الرياح العملاقة مكنت من تحقيق هذا الهدف مبكرا ويتم العمل حاليا وبكل قوة للوصول إلى مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة بأكثر من 50 % من احتياجات الاستهلاك على مراحل خلال السنوات القادمة وفقا لرؤية مصر 2030.