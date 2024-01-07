الضفة الأخرى.. داليا عبدالرحيم: الجماعات الإرهابية تعيد صياغة المواقف الدينية وتحرص على تحريف هدفها

علقت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، على التقرير الذي كشف كيف كان للمرأة تأثيرات كبيرة داخل الجماعة الإرهابية من خلال دورها في المشاريع الاجتماعية والتعليمية التي استمرت منذ تأسيس حسن البنا لجناح الأخوات وحتى الآن.

وقالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى»، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، إنه بعد أن شاهدنا هذا التقرير وغيره الكثير نستطيع القول إن الجماعة تتطلع إلى إعادة تشكيل المجتمع، حيث ينعكس هذا التغيير في سياسات الدولة ومن بين الأمثلة العملية على ذلك، محاولة الإخوان إعادة صياغة المواقف الدينية المحافظة حول ضرورة ارتداء الحجاب في السردية العلمانية، والمتعلقة بتحرير المرأة، وتمكين المرأة المسلمة، ويسعى هذا الجهد إلى جعل الحجاب أكثر قبولًا في مجتمعات الأغلبية في الغرب؛ بل وحشد تأييد نشط من قطاعاتٍ معينة من السكان.

وأوضحت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، أنه غالبا ما يُساء فهم دور النساء في جماعة الإخوان، والجماعات الإسلامية المشابهة، ولا غرابة في ذلك؛ لأن هذه الجماعات تحرص على تحريف هدفها وذلك في إطار تقديم نفسها للحكومات والمجتمعات الغربية؛ لكن من المهم أولًا إدراك متى ترتبط الجماعات النسائية بجماعة الإخوان المسلمين، وثانيًا المخاطر الجسيمة المتمثلة في السماح بتقديم مثل هذه الجماعات على أنها التيار الرئيسي للمجتمع المدني، أو ضمنه والذي تعتزم الإطاحة به في نهاية المطاف.