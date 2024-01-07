كأس إسبانيا.. برشلونة يعتمد على العناصر الشابة في مواجهة بارباسترو

الأحد 07/يناير/2024 - 09:57 م

يسعى فريق برشلونة لمواصلة انتصاراته مع بداية العام الجديد، عندما يواجه مضيفه فريق الاتحاد الرياضي بارباسترو، الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، مساء اليوم الأحد.

وأعلن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، التشكيل الرسمي للمباراة، والذي شهد اعتماده على عدد من العناصر الشابة والوافدين الجدد، مثل روميو دياز، فيرمين لوبيز، جواو فيليكس، وجول كوندي.

وفي حراسة المرمى، استقر تشافي على إيناكي بينا، بينما جاءت تشكيلة الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينا

خط الدفاع: رونالد أراوخو، كريستنسن، جولس كوندي، فورت

خط الوسط: روميو، دي يونج، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: فيران توريس، رافينيا، جواو فيليكس

ويأمل برشلونة في تحقيق الفوز على بارباسترو، والتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

