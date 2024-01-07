بالفيديو.. زينه بعد هروبها من تكدس الجماهير: الجري نص الجدعنة

ظهرت الفنانة زينة فى فيديو لها وهى تقف للتصوير مع الجمهور، وظهر فى الفيديو من الخلف اندفاع لأعداد من المعجبين نحوها، مما أدى أن قامت زينة ب"الجرى"، خوفاً من التكدس من قبل الجماهير.

https://www.instagram.com/tv/C1z025atIZx/?igsh=Nzd3amYzZXFqMmgw

ونشرت زينة الفيديو على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، وعلقت عليه "الجرى نص الجدعنة، الإسكندرانى مكسر الدنيا فى كل مكان، الحمد لله الواحد وشه حلو على أى عمل اللهم دمها نعمة".

حقق فيلم الإسكندرانى نجاح كبير منذ طرحة فى دور العرض السينمائى، خلال الأيام القليلة الماضية، وينافس بقوة فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام، الموجود بنفس الموسم السينمائى.

فيلم الإسكندرانى بطولة أحمد العوضى، زينة، محمود حافظ، بيومى فؤاد، حسين فهمى، محمد محمود، عصام السقا، عن قصة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة والإخراج خالد يوسف.

يذكر أن الفنانة زينة شاركت في السباق الرمضانى بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، إيمان العاصي، منه فضالى، عصام السقا، والإخراج محمد سامي.