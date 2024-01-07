"دارين مصطفى" بنت الدقهلية تحصل على المركز الأول فى في مسابقة "IGEM" على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حققت الطالبة دارين أحمد مصطفى بكلية العلوم جامعة المنصورة، من متطوعي وزارة الشباب والرياضة " YLY " بالدقهلية، وأعضاء فريقها المركز الأول، على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مسابقة "IGEM"، وهي مسابقة دولية في مجال الأحياء التركيبية.

وأشارت مديرة الشباب والرياضة بالدقهلية فى بيان لها اليوم الأحد إلى أن مسابقة iGEM تعتبر فريدة من نوعها ويرجع هذا إلى طبيعتها متعددة التخصصات حيث تقدم المسابقة للمشاركين مجموعة من الموضوعات من الأحياء الجزيئية والعمل في المختبر إلى البرمجة و العمل على تصنيع الآلات والأجهزة.

وأضاف البيان أن المشاركة في مسابقة iGEM ليس أمرًا سهلًا. تواجه الفرق عددًا لا نهائيًا من الصعاب خلال رحلة المسابقة، بداية من اكتشاف وحل المشاكل داخل المعمل، اكتشاف أخطاء في كود الموقع الالكتروني الخاص بهم أو حتى حل المشاكل الداخلية بين أفراد الفريق.

فيما تقدمت أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة،فى بيانها بخالص التهاني والتبريكات للطالبة دارين أحمد مصطفى من متطوعي شباب يدير شباب بالدقهلية، وللأستاذ طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

ومن جانبها أشادت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بما حققته الطالبة دارين أحمد مصطفى بالفوز بالمركز الأول في مسابقة "IGEM"، مؤكده أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ترعى أبناءها المتميزين والمتفوقين فى مختلف المجالات، فى ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.