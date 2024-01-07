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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هل ينادى الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم؟.. أمين الفتوى يوضح

الشيخ علي فخر، أمين
الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
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أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال “هل ينادى الإنسان باسم أمه يوم القيامة؟”. 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "هذا فيه خلاف بين العلماء فالبعض يرى أن الناس لن ينادوا بأسماء أمهاتهم يوم القيامة وإنما ينادوا بأسماء آبائهم وأنسابهم". 

وتابع: "البعض الآخر من العلماء قالوا إن الناس سينادون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم لأن هذه الحقيقة الثابتة أن الأم من ولدت، لكن الأمر كله من الغيبيات وفيه خلاف بين العلماء".
 

الشيخ علي فخر القيامة