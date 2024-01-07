هل ينادى الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم؟.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال “هل ينادى الإنسان باسم أمه يوم القيامة؟”.



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "هذا فيه خلاف بين العلماء فالبعض يرى أن الناس لن ينادوا بأسماء أمهاتهم يوم القيامة وإنما ينادوا بأسماء آبائهم وأنسابهم".



وتابع: "البعض الآخر من العلماء قالوا إن الناس سينادون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم لأن هذه الحقيقة الثابتة أن الأم من ولدت، لكن الأمر كله من الغيبيات وفيه خلاف بين العلماء".

