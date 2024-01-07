مصر أكتوبر يهنئ البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قدم المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة الغالية على الأخوة الأقباط بوافر الصحة ودوام التوفيق، وأن يديم على وطننا وشعبنا الخير والأمن والسلام والاستقرار.

وأضاف " الباز" فى تصريحات له على هامش تقديم التهنئة، أن الشعب المصري سيظل دائما نسيج واحد تجمعه الوحدة الوطنية وحب الوطن، مثمنًا مواقف البابا تواضروس الثاني المنحازة دائمًا لصالح الدولة المصرية، وتعزيز وحدة النسيج الوطني الذي يعتبر من الثوابت المصرية الراسخة، مؤكدا أنه يلقي احترام وثقة ومحبة كل المصريين.

واستقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد، المهنئين بعيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكان البابا تواضروس قد ترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومشاركة وفدا من حزب مصر أكتوبر برئاسة المهندس أحمد الباز الامين العام المساعد للحزب.