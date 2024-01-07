ads
الإثنين 08 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام تدريبات برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية بمراكز شباب رفح بشمال سيناء

ختام تدريبات برنامج
ختام تدريبات برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية بمراكز شباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتمت الورش التدريبية لبرنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية بمركز شباب المطلة برفح، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، بحضور أعضاء برلمان الطلائع والشباب بالمراكز، تحت شعار "نتشارك". 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ايمان عبد الجابر وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني،بتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأوضح "حسن عبد الوهاب "وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء، أن البرنامج يستهدف تفعيل دور المبادرات المجتمعية، حُيث إن الورش التدريبية لبرنامج «نتشارك» في نسخته الثانية بالتعاون مع منظمة يونسيف مصر والذي يستهدف فئة النشء والشباب للتأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة في 15 محافظة.

وأشار "عبد الوهاب" إلى أن البرنامج يهدف إعداد متدربين من الشباب والنشء، بالمحافظة من الفئة العمرية للنشء 13 لــ17 عامًا وفئة الشباب من 17 لــ24 عامًا، لتدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة ومشاركة للمساهمة، إذ ترتكز المبادرات المجتمعية على المحاور الرئيسة، تمكين الفتيات بكل أنواعه، والتوافق المجتمعي والمواطنة والتعايش السلمي.

الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة الورش التدريبية منظمة اليونيسيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء محافظ شمال سيناء