النجومية والشهرة.. عدوة الفن والفنانين.. خلافات دامت لسنوات.. هنيدى وفؤاد ليس الخلاف الأخير.. والزعيم والساحر خلاف حتى الموت

النجومية والشهرة، أبواب مغرية قد تفتحها الغيرة أو الأنانية، فتؤدي إلى الخلافات بين أبناء الوسط الفني، وأحيانًا تصل إلى البلطجة وساحات المحاكم.

وبعد تصريحات الفنان محمد فؤاد الأخيرة، التي هاجم فيها الفنان محمد هنيدي، نرصد لكم أبرز خلافات السنوات الأخيرة داخل الوسط الفني.

محمد فؤاد وهنيدى "خلاف من التسعينيات"

عقب الظهور الأخير للفنان محمد فؤاد مع الإعلامية ياسمين عز، تطرق خلال حديثه إلى أسباب الخلاف التاريخى بينه وبين هنيدى، والذي استمر بعد فيلم "إسماعيلية رايح جاى"، وحتى الوقت الحالى، والذى قارب الـ27 عاما دون صلح أو أى نوايا تثبت احتمالية الصلح بينهما.

وعلق فؤاد أنه قدم هنيدي للسينما ببطولة معه، وقبل فيلم “إسماعيلية رايح جاى” كان لديه 25 فيلما بأدوار صغيرة، وكان يراه فؤاد يستحق مكانة أكبر من ذلك.

وتابع: "عيب يتقال فى برنامج تليفزيونى مع محمود سعد لما سألك عن إشاعات طالعه عليا انى قولت عليك كذا ولا كذا، وهنيدى يرد يقول مصدوم، إنت بتأكد الكلام يعني، عيب الطريقة دي، ده أنا عامل فيك خير لو حد من قرايبك مش هيعمل اللى أنا عملته معاك، أمال لو عملت فيك شر كنت عملت إيه".

وأضاف فؤاد: وعيب يتقال نجم الكوميديا وصاروخ الكوميديا الأوحد، فى وجود الأستاذ عادل إمام، أنا اللى حصل معايا وعديتها، لكن الأستاذ عادل إمام عيب، وأنت تطلع ترد وتقول لا أنا مش نجم الكوميديا الأوحد وتطلع ترد، واللى يعمل كل الحاجات دي عمره ما يبقى صاحبى".

من جانبه علق محمد هنيدى سابقا عن دهشته من حديث فؤاد المستمر عنه فى وسائل الإعلام، وتعجب من كثرة الهجوم عليه، المعتاد فى كل مناسبة وظهور إعلامى.

وتابع هنيدي: إيه المشكلة عملنا فيلم وننجح كلنا، معنديش أى تفسير وسبب للهجوم المستمر كل المدة دى والغريبة أنه من غير أى سبب، وأنا مش هعلق بأى كلمة على أى حد".

غادة عبدالرازق ومحمد سامى "خلاف وصل للبلطجة"

بعد عرض مسلسل "حكاية حياة" للفنانة غادة عبدالرازق والمخرج محمد سامى، تفجرت العديد من الأزمات بينهما، ووصلت إلى ساحات الإعلام والصحافة ومنها إلى المحاكم، وتبادل الطرفان الاتهامات بينهما، كان الإتهام الأغرب هو أقوال الفنان محمد سامى بإرسال غادة عبدالرازق بلطجية للاعتداء عليه والتعدى عليه بالضرب.

وأكد الفنان أحمد زاهر فى لقاء تليفزيونى أن تلك الواقعة حقيقية ويشهد عليها الكاتب أيمن سلامة وكثير من فريق العمل.

كما أكد الناقد طارق الشناوى خلال لقاء تليفزيونى له أن الفنانة غادة عبدالرازق أرسلت بلطجية للمخرج محمد سامى بالفعل.

من جانبها أكدت غادة عبدالرازق عن سبب خلافها مع المخرج محمد سامى، ووصفته بأنه "مخرج شاطر جدا ولسانه طويل جدا".

الزعيم والساحر "خلاف حتى الموت"

قدم الإعلامى مفيد فوزى حلقة عن الزعيم عادل إمام وعن نجاحاته وتربعه على عرش الإيرادات فى السينما، وقام باستضافة النجوم للتعليق على مسيرة عادل إمام ونجاحاته، ومن بين هؤلاء النجوم الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، والذى أجاب أن الإيرادات ليس مقياس النجومية وليست كل شيء، ثم أكمل حديث رائع عن مسيرة الزعيم؟

وبعد عرض الحلقة تفاجأ الفنان محمود عبدالعزيز بقطع حديثة عن الجزء الخاص أن الإيراد ليس كل شيء، حتى غضب كثيرا وظل عبدالعزيز يبحث عن عادل إمام حتى التقاه لشرح وجهات النظر وإزالة أى سوء تفاهم، ولكن تركت الواقعة أثرا فى نفس عادل إمام.

رأفت الهجان وسر الحرب الباردة بينهم

تم عرض رأفت الهجان على الزعيم عادل إمام، ولكنه رفض صياغة وكتابة المسلسل بطريقة سرد "الفلاش باك"، ووجد أن المسلسل يظهر بشكل تصاعدى حفاظا على جانب التشويق للجمهور، إلى جانب عدم وقوع الجمهور فى "اللغبطة".

رفض صالح مرسى كاتب المسلسل شرط عادل إمام، وتم إسناد الدور للساحر محمود عبدالعزيز، والذى قدم أهم ملحمة عمل درامى مخابراتى فى تاريخ الفن المصرى، ومنذ ذلك الوقت دخل الزعيم والساحر فى العلاقة الفاترة وتباعدت كل طرق الوصال بينهم.

نبيلة عبيد ونادية الجندى "خلاف 30 عاما بدون سبب"

أكدت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، أن خلافها مع الفنانة نادية الجندي لم تعرف سببها حتى الآن، ولم تفهم كيف بدأت وما الدافع وراء تلك القطيعة.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن هناك العديد من النميمة والوشايات الكاذبة التى أحدثت الوقيعة بينهم طوال تلك المدة من السنوات، وأنها فى الأصل لا توجد أسباب حقيقية تدعو للبعد كل تلك السنوات.

وتابعت: فى مهرجان القاهرة للدراما قابلتها قبل ما نطلع المسرح، وشوشتها وقولتلها أنا هبوسك على المسرح، فرحت جدا وقالت اه، وعملت كده فعلا، وقبل كده فى وفاة والدتها روحت لحد عندها وعزيتها، أنا طول الوقت بحب أبادر بالخير والصلح.

مسلسل سكر زيادة يجمع النجمتين

جمع مسلسل سكر زيادة النجمة نبيلة عبيد، والنجمة نادية الجندى، فى لقاء درامى بعد سنوات من البعد والخلاف، والمسلسل من طبيعة الأعمال الكوميدية، بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندى، سميحة أيوب، هالة فاخر، طارق عبدالعزيز، مى الغيطى، والإخراج وائل إحسان.