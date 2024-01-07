محافظ القليوبية يهنئ الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. صور

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الأحد، جولة لتقديم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف.

بدأت الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا بمطرانية بنها تبعها تقديم التهنئة للقس ايميل أنور راعي الكنيسة الإنجيلية ببنها ثم توجه المحافظ لتقديم التهنئة للأنبا نوفير أسقف شبين القناطر بمطرانية شبين القناطر بأبو زعبل بالخانكة، واختتم بتقديم التهنئة للأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة.

وأكد المحافظ خلال كلماته التي ألقاها في الكنائس أنه مع بداية عام جديد أود أن أعرب لكم عن خالص اعتزازي بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، لافتا إلى أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة جاءوا للمشاركة فى العيد للتأكيد أننا جميعا واحد ويشرفنا دائما التواجد مع إخوتنا.

تهنئة الأقباط

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