ليان مصطفى تحصد بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئات الإسكواش 2024 تحت 13 عاما

توجت ليان مصطفى، بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئات الاسكواش 2024، منافسات البنات تحت 13 سنة بالفوز فى نهائى مصرى خالصا على زميلتها ريم المراغى، بنتيجة 3-0 .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

11 - 4 ، 11 - 8 ، 11 - 9 .



واستغرقت تلك المباراة 21 دقيقة فقط .



بعد تتويج ليان مصطفى بتلك الميدالية، لتحقق الميدالية الذهبية الثالثة لمصر بعد تتويج سيرين محمد وآدم رجب بميداليات تحت 11 سنة.



وهيمنت البعثة المصرية فى تلك الفئة العمرية على المراكز الأولى فيها، بعدما حصدت ليان اللقب والمركز الأول، وريم المركز الثانى، وجودى يسرى المركز الرابع، وحنين سامح المركز الخامس، أريج الحديدى المركز السادس، إيثار الحديدى المركز الثامن، وساندى عبد الله المركز العاشر .



