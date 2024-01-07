الزمالك يتفق على وديتين في القاهرة قبل السفر إلى الإمارات

اتفق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على خوض مباراتين وديتين، يومي الاثنين والأربعاء، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وقبل السفر للإمارات.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أنه تم تحديد فريقي كسكادا والإعلاميين، كطرفي المباراتين الوديتين يومي الاثنين والأربعاء المقبلين على الترتيب.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وقبل السفر لخوض دورتين وديتين بالإمارات في يناير الجاري.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .