برلمانية: كلمة السيسي بكاتدرائية المسيح تؤكد مواقف البابا تواضروس ودوره الوطني

أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعكس الإشادة بمواقف قداسة البابا تواضروس ودوره الوطني في كل المواقف.

وقالت موسى، في تصريحات صحفية له، إن كلمة الرئيس السيسي بمثابة تأكيد جديد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي تعكس مدى المحبة والوطنية والسلام بين أبناء الشعب المصري ووحدتهم وترابطهم.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن الشعب المصري كله يد واحدة ولن يفرقه شيء والجميع يحرص على الوحدة الوطنية على مدار تاريخ مصر، ولم تنجح محاولات أهل الشر وأعداء الوطن في التفرقة بين المصريين أو إحداث الفتنة بينهم.

يشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أنه شاهد على مواقفه المُخلصة من أجل الوطن.

وأضاف الرئيس السيسى خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: " تحياتي لقداسة البابا اللي بكن له كل احترام وتقدير، وطبعا المحبة ناجمة عن مواقف ميعملهاش إلا رجال مخلصين بيحبوا بلدهم وحريصين عليها".

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحضور المشاركين في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية، قائلا: "إن شاء الله السنة دي سنة سعيدة علينا كلنا.. وسنتجاوز فيها بفضل الله الأزمات الكبيرة.. ونتمنى من الله أنها مش تزيد أكثر من كده ومتستمرش أكثر من كده.. وأكثر أزمة بنعيشها كلها أتصور هى اللى بيحصل في قطاع غزة والضفة الغربية.