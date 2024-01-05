فلسطين.. الاحتلال يقتحم بلدة جبل المكبر جنوب القدس ويفتش سيارات المارة

أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، أمس الخميس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبل المكبر جنوب القدس، كما أوضحت مصادر محلية فلسطينية لـ"وفا"، بقيام قوات الاحتلال باقتحام حي القنابرة في بلدة جبل المكبر.

كما نفذ الاحتلال انتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين، وذلك بتفتيش سيارات المارة واستجوابهم وتوقيف المواطنين في الشوارع.

وتستمر مجازر الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، من تنفيذ غارات مكثفة ومتتالية على أهل غزة، فاستشهد، أمس الخميس، عشرات المواطنين الفلسطينيين في مدينة خان يونس ورفح وغزة والنصيرات والمغازي، في الغارات الإسرائيلية.