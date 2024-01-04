بالصور.. عمرو البسيوني وتامر عبد المنعم فى افتتاح معرض العائلة المقدسة بالهناجر

افتتح، منذ قليل، عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، معرض العائلة المقدسة بقاعة ادم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .

ويأتي المعرض بمناسبة احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الميلاد المجيد، ويشارك به أكثر من 30 فنان وفنانة من مختلف المحافظات، والذين يشاركون باكثر من 62 لوحة فنية تشكيلة توثق الايقونات القبطية ورحلة العائبة المقدسة، كما تنوعت اللوحات بين الاعمال الفنية التشكيلية من المجسمات والرسوم الزيتية والأعمال الخشبة

ويأتي المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

ومن المقرر أن يستمر المعرض المنفذ من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، حتى التاسع من يناير الجاري، لإتاحة الفرصة للجمهور من محبي وهواة الفن التشكيلي لمزيد من التفاعل وتبادل الرؤى والأفكار حول تلك التجربة الثرية التي توثق مسار العائلة من خلال الفن القبطي العريق المعروف بتنوع سماته وخصائصه، وتعكس الهوية المصرية والإنسانية.

وقد نجحت مصر في عام 2023 بتسجيل الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على قوائم التراث الثقافي غير المادي باليونسكو والتي تم تسجيل فيها اغلب الاحتفالات الشعبية التي تقام في المناطق التي مرت بها العائلة المقدسة منذ وصولهم الي مصر هربا من بيت لحم، ويعد مسار العائلة المقدسة يمثل أهمية ثقافية وعقائدية للشعب المصري.