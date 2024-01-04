داعش يعلن مسؤوليته عن انفجاري كرمان في إيران

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الانفجارات التي وقعت في مدينة كرمان بإيران، والتي استهدفت حفل تأبين للجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي أدي إلى مقتل ما يقرب من 100 شخص وإصابة المئات.

وكان قد وقع انفجار مدمر في محافظة كرمان الإيرانية بالقرب من قبر قاسم سليماني، وتمت الانفجارات خلال تجمع حاشد الذين حضروا حفل إحياء ذكري الجنرال الذي قتل في غارة جوية أمريكية في العراق.

وقال التنظيم المتشدد في بيان نشر عبر قناته على تليجرام أنه نفذ الهجوم كجزء عن طريق شخصين من عناصره في عملية انتحارية.

وأعلنت السلطات الإيرانية حالة الطوارئ في المدينة بعد الانفجارات. وقامت فرق الإنقاذ والطوارئ بتقديم المساعدة للضحايا ونقلهم إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج.