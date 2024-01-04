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الخميس 04 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطلين لحيازتهما أسلحة نارية في التبين

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة أسلحة نارية.

كانت  أجهزة الأمن بالقاهرة عثرت على بندقية وطبنجة داخل سيارة نقل مستأجرة بمنطقة التبين . 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة حيازة (شخصين- مقيمين بدائرة القسم) أسلحة نارية "دون ترخيص"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة نقل "مستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة). 

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للأسلحة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

4 أيام علي ذمة التحقيقات أجهزة الأمن بالقاهرة النيابة العامة