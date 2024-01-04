السفيرة الأمريكية بكييف: روسيا أطلقت 450 صاروخا وطائرة مسيرة على أوكرانيا في 5 أيام

قالت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، اليوم الخميس إنه خلال الأيام الخمسة الماضية، أطلقت روسيا أكثر من 450 صاروخًا وطائرة بدون طيار على الأراضي الأوكرانية.

وأضافت السفيرة الأمريكية بحسب ما أوردته وزارة الخارجية الأمريكية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قتل وجرح مدنيين، وقطع الكهرباء والتدفئة مؤقتًا لآلاف الأشخاص، وسعى لكسر إرادة أمة بأكملها.

وأشارت "برينك" إلى أن بوتين بهذه الإجراءات عزز إصرار الأوكرانيين على الدفاع عن حريتهم، وإصرار واشنطن على دعم الأوكرانيين في معركتهم الوجودية، وهو أمر يهم أمن أوروبا وخارجها.

يأتي ذلك في ظل الأزمة التي تعاني منها أوكرانيا في الوقت الحالي من نقص في الأسلحة، إلى جانب احتياجها إلى 37 مليار دولار خلال العام الجاري 2024 كمساعدات بحسب تصريحات رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.