في ظروف غامضة.. العثور على جثة شاب داخل مصنع طوب بالعياط

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة شاب بها آثار تعفن في ظروف غامضة داخل مصنع طوب بقرية المساندة بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

تلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة داخل مصنع طوب بقرية المساندة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب بها آثار تعفن في ظروف غامضة، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى.

فيما يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



