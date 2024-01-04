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الخميس 04 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس أنه قصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان ردا على قصف الحرب لأهداف في الأراضي المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مقاتلة قصفت موقع مراقبة وموقعا عسكريا لحزب الله في منطقة مارون الراس بجنوب لبنان، وسط هجمات متكررة عبر الحدود نفذها الحرب، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بعد وقت قصير من الغارة، ضربت القوات فرقة صواريخ مضادة للدبابات في المنطقة.

يأتي ذلك بعد 48 ساعة من اغتيال صالح العاروري القيادي في حركة حماس بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وتسببت أيضا في مقتل عدد من قيادات حماس.

وأعلن حزب الله أن اغتيال صالح العاروري في جنوب لبنان لن يمر دون رد، وتتصاعد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله منذ أكتوبر الماضي وتسببت في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين. 

جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان اغتيال صالح العاروري حزب الله حركة حماس