قرية" ببهادة" تتوج بدوري محافظة القليوبية

فاز مركز شباب بهادة التابع لإدارة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالقليوبية، وذلك بواقع 5 أهداف لفريق بهادة مقابل 4 أهداف لفريق المنزلة بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهد الفريق احتفال كبير من قبل أهالي القرية، وفرحه عارمه نتيجة فوزهم بمبارة الدورى التى شارك بها ٦٤ مركز شباب على مستوى محافظة القليوبية، وفوزهم على أرض ملعب سيتى كلوب بمدينه بنها.

توج فريق بهادة بالمركز الأول، وفريق المنزلة على المركز الثاني، وفريق الإصلاح الزراعي على المركز الثالث، وحصول المركز الأول على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، والمركز الثاني 75 ألف جنيه، والمركز الثالث 50 ألف جنيه.



كما شهدت صفحات التواصل الاجتماعي للقرية، بالتهانى والمباركات لأهالي القرية، وبالاخص لآباء هؤلاء الاولاد، على ثمرة تعبهم واجتهادهم في ابناؤهم، وتشجيع روح الرياضة والمثابرة لديهم.



وكان قد شهد المباراة اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، واللواء إيهاب حسن، سكرتير عام محافظة القليوبية، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

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