محافظ دمياط تستعرض الدراسة الحقلية للمزرعة السمكية في الرطمة

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، محاور النتائج الأولية للدراسة الحقلية للمزرعة السمكية بالرطمة لزيادة معدلات الإنتاج، وذلك خلال اجتماع عقدته عبر تقنية زووم مع خبراء مختصين بمجال الاستزراع السمكى..

و بحثت المحافظ، آخر ما توصلت إليه الدراسات التى شملت مصادر الرى وأحواض الاستزراع السمكي، وأيضًا محاور التطوير الحالى الذى يشمل ١٦٠ فدانا كمرحلة أولى.

كما ناقشت أيضًا أهم التوصيات التى حددتها الدراسة للخروج بمشروع تطوير متكامل يحقق إستراتيجية تتوافق مع المتطلبات الحديثة والمواصفات الفنية من أجل تحقيق أفضل الممارسات للتشغيل الأمثل للمزرعة وزيادة معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة منها.

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص المحافظة على وضع محاور محددة لتحقيق تلك المنهجية بما يتواكب مع أعمال التطوير التى تشهدها المزرعة، لتحقيق التنمية بهذا القطاع.

كما تابعت الأعمال الجارية بخطة تطوير حديقة الطفل بمدينة الزرقا والتى تأتى ضمن مشروع تطوير كورنيش النيل الذى ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.

واطلعت محافظ دمياط، على مستجدات الموقف التنفيذى بأعمال التطوير لإنشاء منطقة متكاملة لألعاب الأطفال وبرجولات ومقاعد، هذا إلى جانب تشجير المنطقة.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، على الدفع بمعدلات العمل بالمنطقة، والالتزام بالجدول الزمنى الخاص بالخطة وأيضًا المواصفات المحددة بالمشروع موجهة بإنشاء رامبات لذوى الهمم .

يشار إلى أن مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة الزرقا تضمن إحلال وتطوير سور الكورنيش والممشى وإنشاء مقاعد وبرجولات و شبكة لصرف مياه الأمطار ومد شبكات الغاز وإحلال خطوط المياه المتهالكة وأعمدة الإنارة.

