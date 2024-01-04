ننشر خارطة القوافل الطبية المجانية في قرى دمياط

انطلقت اليوم الخميس، خطة القوافل العلاجية لشهر يناير ٢٠٢٤ ، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والتى تقدم خدمات الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة والتحاليل مجانًا.



حيث تبدأ القوافل العلاجية اليوم من مركز كفر سعد بقرية كفر الغاب، ثم تتجه يومى الجمعة والسبت الى قرية أم الرضا الجديدة بمركز كفر البطيخ، ثم تنتقل إلى قرية البدراوى بمركز كفر سعد يومى ١٠و ١١ يناير.



تبدأ بعد ذلك القوافل رحلتها في منتصف الشهر بقرية الركابية التابعة لكفر البطيخ وبعدها إلى مركز كفر سعد بأم الرزق يومى ١٧ و١٨ من يناير ثم تختتم نهاية الشهر بعزبة حماد بمركز كفر البطيخ يومى ١٩ و٢٠ يناير وبقرية المسيرى بمركز كفر سعد يومى ٣١ يناير و أول فبراير ٢٠٢٤.

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط ان مستشفى كفر سعد المركزى تقدم العديد من الخدمات الطبية و التى تشمل:

خدمات الاستقبال على مدار ٢٤ ساعة

العيادات خارجية فى كل التخصصات طوال ايام الاسبوع والتى تتضمن علاج طبيعى وعيادات الامراض الجلدية و العظام والروماتيزم والجراحة والأنف والاذن والصدر والمسالك البولية والاسنان متضمنا معمل تركيبات اسنان والأمراض الباطنية والنساء والتوليد والاطفال وعيادة القلب وخدمات الفحص بالأشعة العادية الديجيتال و السونار و الدوبلر والأشعة المقطعية.

كما تتضمن المستشفى 6غرف عمليات و18سرير عناية بالاضافة الى القسم الداخلى والذى يشمل

داخلى طوارئ و داخلى جراحة وانف واذن وعظام بالاضافة الى التأمين الصحى خدمات العلاج على نفقة الدولة.فندقة قسم الحروق وقسم الاطفال ومناظير المسالك ومناظير الجهاز الهضمى ومعمل التحاليل و الصيدليات خارجية والداخلىة صيدليات تعمل على مدار 24 ساعة و الغسيل الكلوى.