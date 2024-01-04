سكرتير عام مساعد بني سويف يواصل متابعته لاستعدادات الكنائس والأديرة لعيد الميلاد المجيد

واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد في ضوء توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، جولاته التفقدية لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين "يناير 2024" على مستوى مدن ومراكز المحافظة والمتضمنة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها، بجانب رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية،والتنسيق المتكامل فيما بينها لتوفير كافة الخدمات بالشكل المطلوب.

حيث تفقد السكرتير العام المساعد، عدداً من الكنائس والأديرة بمركزي ناصروبني سويف، ورافقه خلالها كل من علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وعدداً من مسؤولى الوحدات المحلية المعنيين

حيث اطمأن السكريتر العام المساعد على استعدادات الكنائس والأديرة لاستقبال مراسم العيد يومي السبت والأحد" الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" ، بتكثيف أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، ورفع الاشغالات التى تعوق الحركة، والتأكيد على التواصل بين غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات والمرافق ومركز السيطرة بالديوان العام، للتعامل مع أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين ، فضلا عن تكليف مسؤولى الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتجيات خلال فترة الاحتفالات.