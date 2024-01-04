قرار جديد من النيابة ضد المتهم بقتل نجله بسبب المخدرات بالساحل

أمرت جهات التحقيق بالساحل اليوم ، بالتحفظ علي كاميرات المراقبة في مسرح واقعة مقتل شاب علي يد والدة طعنا بسلاح ابيض ، باحد الشوارع بدائرة القسم ، كما امرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، وطالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

وكانت صرحت بدفن جثمان المتوفي وكشفت المناظرة أن الضحية في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه، ومصاب بجرح طعني بالجسد، أدى إلى تهتك في الأعضاء الداخلية ونزيف حاد تسبب في الوفاة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الأربعاء، القبض على مسن قتل ابنه المدمن بمنطقة بالساحل.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الساحل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثرت على جثة شاب مقتول بعدة طعنات، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والده بسبب تعاطي المجنى عليه المخدرات وتحرر المحضر اللازم.