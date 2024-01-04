الفائز بمسابقة القارئ الماسي: «أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي» أفضل كتاب قراته في 2023

الخميس 04/يناير/2024 - 12:32 م

قال أيمن عاطف طالب في كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة الفائز بالمركز الأول في مسابقة القارئ الماسي، إن أعدادا كبيرة من المتسابقين شاركوا في المسابقة، موضحًا أنها تنقسم إلى 4 فئات، هي فئة «الطالب المثقف» بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، وفئة «القارئ الماسي» بين طلبة الجامعات، وفئة «المعلم المثقف» بين المعلمين وقطاع المعاهد الأزهرية، وفئة «المؤسسة التنويرية» بين المؤسسات التربوية والثقافية والاجتماعية والإعلامية الداعمة للقراءة، لافتًا إلى أن أفضل كتاب بالنسبة له هو "أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي" للباحث كريم جمال، وذلك في العام الماضي.

وأضاف عاطف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «المسابقة تقوم على قراءة كتب في غضون 10 شهور ، وأنا قرأت 15 كتابا ورقيا و15 كتابا إلكترونيا، وأنا أفضل الكتب الورقية، ولكن المال لا يكفي لشراء كل كتاب أريده، وركزت على المجالات البعيدة عن المجالات العلمية التي أدرسها فقد قرأت في السياسة والأديان والتاريخ ومجالات أخرى».

وتابع طالب في كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة الفائز بالمركز الأول في مسابقة القارئ الماسي: «قراءة 30 كتابا في 10 شهور ليس أمرا سهلا، فقد تعودت على أن القراءة ليست نشاطا أفعله في وقت الفراغ، لكنها في صلب شخصيتي، فقد تعودت منذ صغري على أن تكون القراءة جزءً من يومي بالإضافة إلى الدراسة، والأمر متعب لأنني أدرس في كلية عملية، لكن القراءة ساعدتني على تنظيم وقتي للحصول على وقت كافٍ أقرأ فيه».