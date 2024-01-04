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الخميس 04 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تطبيق المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تبدأ اليوم الخميس، شركة كهرباء القليوبية في تطبيق مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء، والتي تتضمن أن تكون مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في أوقات النهار فقط في المدة بين الساعة 11 صباحا و5 مساء وذلك خلال الفترة الحالية بسبب امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وكشفت شركة كهرباء القليوبية برئاسة المهندسة آمال بركات أن مواعيد انقطاع التيار الكهربائي وفقا لخطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة ستكون على مدار النهار فقط لتبدأ من 11 صباحا وتنتهي 5 مساء.

وتضمنت مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في محافظة القليوبية، أن تكون المدة ساعتين كما كان في الفترة الماضية عن كل منطقة تو قرية أو مركز، وجاءت كالتالي وفق الجداول المعلنة:

وكانت شركة كهرباء القليوبية قد أعلنت عن بدء خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة اعتبارا من اليوم التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخراً بما يتناسب مع امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة على ان تكون الفترة المخصصة لتنفيذ مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء على مدار النهار فقط.
 

مواعيد قطع الكهرباء

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