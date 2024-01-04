ننشر أسماء العاملات المصابات في حادث طريق أم القمر بالسويس

استقبل مجمع السويس الطبي 13 عاملة، أصيبن في حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقلهن من مدينة السويس إلى مكان عملهم في مدينة العاشر من رمضان.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق وصلة أم القمر بعد طريق جنيفة بمسافة 10 كيلو، صباح اليوم الخميس، ووجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الاسعاف 9 سيارات لنقل المصابين.

وقال مصدر طبي إن حالة المصابات مستقرة، وخضعن للفحص الطبي للاطمئنان عليهن، وترواحت إصاباتهن بين سحجات وكدمات بالجسم، وأجرى اطقم التمريض اللازم نحو إصاباتهن.

وأضاف المصدر أن العاملات المصابات هُن: منى محمد تمساح 44 عامًا، دعاء فكري عبدالعاطي 31 عامًا، وأشرقت رمضان أحمد 31 عامًا، دعاء جاد الكريم احمد 24 عامًا، وعلا خالد حسنين 21 عامًا، وفاطمة علي محمد 21 عامًا.

وكذا أُصيبت دينا جاد عبدالخالق 25 عامًا، آيه وحيد سيد 25 عامًا، وسلمي بيومي محمد 22 عامًا، وراندا ناصر أحمد 25 عامًا، رحمه ناصر أحمد 25 عامًا، شروق خلف عصام 21 عامًا، هاجر محمد مراد 20 عامًا، بينما رفض سائق الميكروباص علاء محمد احمد مغادرة موقع الحادث وتلقي التأمين الطبي.

وكانت قوة من إدارة تأمين الطرق انتقلت لموقع الحادث وأفادت المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص رقم "ط ف س 6424" يستقلها 13 عاملة ضمن الوردية الصباحية بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، ووقع الحادث عند وصلة أم القمر بعد طريق جنيفه، أعلي طريق "أم القمر_ الإسماعيلية" اتجاه الإسماعيلية.

استقبل مجمع السويس الطبي 13 عاملة، أصيبت في حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقلهن من مدينة السويس إلى مكان عملهم في مدينة العاشر من رمضان.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق وصلة ام القمر بعد طريق جنيفة بمسافة 10 كيلو، صباح اليوم الخميس، ووجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف 9 سيارات لنقل المصابين.

وقال مصدر طبي إن حالة المصابات مستقرة، وخضعن للفحص الطبي للاطمئنان عليهن، وترواحت إصاباتهن بين سحجات وكدمات بالجسم، وأجرى اطقم التمريض اللازم نحو إصاباتهن.

وأضاف المصدر أن العاملات المصابات هُن

مني محمد تمساح 44 عامًا، دعاء فكري عبدالعاطي 31 عامًا، واشرقت رمضان احمد

31 عامًا، دعاء جاد الكريم احمد 24 عامًا، وعلا خالد حسنين 21 عامًا، وفاطمه علي محمد 21 عامًا.

وكذا أصيبت دينا جاد عبدالخالق 25 عامًا، آيه وحيد سيد 25 عامًا، وسلمي بيومي محمد 22 عامًا، راندا ناصر أحمد 25 عامًا، رحمه ناصر أحمد 25 عامًا، شروق خلف عصام 21 عامًا، هاجر محمد مراد 20 عامًا، بينما رفض سائق الميكروباص علاء محمد احمد مغادرة موقع الحادث وتلقي التأمين الطبي.

وكانت قوة من إدارة تأمين الطرق انتقلت لموقع الحادث وأفادت المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص رقم "ط ف س 6424" يستقلها 13 عاملة ضمن الوردية الصباحية بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، ووقع الحادث عند وصلة أم القمر بعد طريق جنيفه، أعلى طريق "أم القمر_ الإسماعيلية" اتجاه الإسماعيلية.