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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 13 عاملة بالسويس في انقلاب ميكروباص

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أصيبت 13 عاملة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقلهن إلى مكان عملهم في مدينة العاشر من رمضان، ونقل رجال الإسعاف المصابات إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص على طريق وصلة أم القمر بعد طريق جنيفة بمسافة 10 كيلو، شمال محافظة السويس، ووجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف 9 سيارات لنقل المصابين.
 وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق وأفادت المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص رقم "ط ف س  6424" يستقلها 13 عاملة ضمن الوردية الصباحية بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، ووقع الحادث عند وصلة أم القمر بعد طريق جنيفة، أعلى طريق "أم القمر_ الإسماعيلية" اتجاه الإسماعيلية.

وقال مصدر طبي إن أغلب الإصابات بسيطة َومتوسطة، ونقل رجال الإسعاف المصابات بينما تلقي السائق التأمين الطبي بموقع الحادث.

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