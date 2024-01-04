وسائل إعلام عبرية: صفارات الإنذار تدوي في مدينة عسقلان

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، أن صفارات الإنذار دوت في مدينة عسقلان والبلدات المحيطة بها شمال قطاع غزة، بعد صمت دام حوالي 15 ساعة في المنطقة.

وقالت بلدية عسقلان في وقت لاحق، إنه تم اعتراض طائرتين بنظام القبة الحديدية فوق المدينة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

يأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم التسعين، حيث واصل جيش الاحتلال استهداف القطاع برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي 2023.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع، حيت تسعى حكومة الاحتلال في استعادة أسراها لدى فصائل المقاومة الفلسطينية بالقطاع إلا أنها لم تتمكن من تحقيق هذا الهدف.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وأسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر حوالي 250 آخرين، أفرج عن بعضهم وفق اتفاق الهدنة بين الطرفين في نوفمبر الماضي، ولازال هناك عدد من الأسرى في قبضة فصائل المقاومة.